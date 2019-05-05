رمضان السيد : أشكر لاعبى النجوم.. وبدأنا تجهيز فريق جديد للموسم القادم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه رمضان السيد المدير الفنى لفريق النجوم الشكر للاعبيه علي الأداء القوي أمام الأهلي رغم الخسارة بهدفين نظيفين فى المباراة الجمعت الفريقين ضمن مؤجلات الجولة 29 للدورى .، مبديا رضاه علي اداء فريقه امام الفريق الأحمر . Advertisements وقال رمضان السيد فى المؤتمر الصحفى "تعاقدت مع فريق النجوم علي تولي المسئولية في الخمس مباريات المتبقية بالاضافة للموسم القادم وبدأنا بالفعل في تكوين فريق للموسم الجديد. وفاز الأهلي علي النجوم بثنائية نظيفة في المواجهة التي اقيمت بين الفريقين مساء اليوم علي ملعب بتروسبورت والمؤجلة من الجولة 29 لبطولة الدوري العام أحرزهما وليد أزارو ورمضان صبحى .

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