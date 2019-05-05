شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. التعادل السلبى "قائم" بين الزمالك والنجم وسط فرص مُهدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 30 دقيقة من عمر لقاء الزمالك والنجم الساحلى التونسى بالتعادل السلبى فى المباراة المقامة بينهما حالياً، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب دور قبل النهائى بالكونفدرالية الأفريقية.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامها إبراهيم حسن وأوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

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فيما دخل النجم الساحلى اللقاء بتشكيل يضم كلا من:"مكرم البديرى فى خط الدفاع، صدام بن عزيزة وكوناتي وجدى كشريدة وزياد بوغطاس فى خط الدفاع، ماهر الحناشي وكريم العواضي وإيهاب المساكني ومالك بعيو فى خط الوسط، حازم الحاج حسن وياسين الشيخاوى فى خط الهجوم".

بدأ النجم الساحلى المباراة بضغط قوى على حامل الكرة من الزمالك وسط حصار هجومى بعد ذلك من بطل تونس وحصل حمدى النقاز الظهير الأيمن للفريق الأبيض على الإنذار الأول فى الدقيقة 12 وسط اعتراضات لاعبى الفريق الأبيض، تعرض الصاعد مالك باعيو لإصابة ما أدى إلى دفع الفرنسى روجيه لومير المدير الفنى للنجم الساحلى بمحمد مثنانى بدلا منه.

أهدر يوسف أوباما فرصة خطيرة للزمالك فى الدقيقة 20 بعدما وصلت الكرة داخل منطقة الجزاء ولم يحسن استغلالها لترتد إلى محمود عبد العزيز على حدود منطقة الجزاء ليقوم بتسديدها ويحولها حارس النجم إلى ركلة ركنية لصالح الفريق الأبيض وأتيحت فرصة خطيرة للنجم الساحلى فى الدقيقة 28 بعد خروج حارس الفريق الأبيض بصورة خاطئة خلال تنفيذ ركلة ركنية للفريق التونسى ولكن أبعد دفاع الزمالك الكرة فى النهاية لتتحول إلى هجمة مرتدة بعد وصول الكرة لكهربا الذى مررها إلى إبراهيم حسن ولكن لم يحسن توجيه الكرة تجاه أوباما ليقطعها دفاع النجم.