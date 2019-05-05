شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. إغماء جنش أمام النجم الساحلى.. والحارس يرفض مغادرة الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض محمود جنش حارس مرمى الزمالك للإغماء خلال مشاركته أمام النجم الساحلى التونسى فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية. وكانت مباراة الذهاب التى جمعتهما على ستاد برج العرب انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

وتدخل الجهاز الطبى للزمالك لإفاقة ومعالجة جنش، الذى تمسك بالاستمرار فى اللقاء وعدم الخروج.











جاء تشكيل الزمالك كالتالى:-

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حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز – محمود عبد المنعم كهربا – يوسف أوباما - إبراهيم حسن.

خط الهجوم: عمر السعيد.

وضم تشكيل النجم الساحلى كلاً من:-

حراسة المرمى.. مكرم البديري

خط الدفاع.. صدام بن عزيزة و محمد عمر كوناتي و وجدي كشريدة و زياد بوغطاس

خط الوسط.. ماهر بن عمر الحناشي و كريم العواضي و إيهاب المساكني ومالك بعيو

خط الهجوم.. حازم الحاج حسن و ياسين الشيخاوي.