شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب ولاسارتى كلمة سر هدف رمضان صبحى فى النجوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز رمضان صبحى لاعب الأهلى، الهدف الثانى لفريقه فى شباك النجوم بعد التعليمات التى تلقاها من المدير الفنى مارتن لاسارتى قبل لحظات من تسجيل الهدف، ومن تمريرة سحرية من الأنجولى جيرالدو الذى شارك كبديل لحسين الشحات فى الدقيقة 83 من عمر المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ستاد بترو سبورت، والمؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

كما جاء الهدف بعد مغادرة محمود الخطيب ملعب المباراة، وهى من المفارقات الغريبة، حيث يسجل الأهلى فى معظم الأحيان أهدافه بعد مغادرة "بيبو" ملعب المباراة، وحدث ذلك فى مباراة طلائع الجيش والتى شهدت هدف على معلول القاتل فى الدقيقة 90 عقب انصراف رئيس النادى، ليفوز الأحمر بنتيجة 2/1.