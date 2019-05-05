الزمالك يتأهل لنهائي الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على النجم بمجموع المباراتين بهدف نظيف

يستقبل نادي النجم الساحلي نادي الزمالك في مواجهة الإياب من الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، ويسعى نادي النجم الساحلي لتقديم مباراة جيدة وسط جماهيره للتخلص من عقبة الزمالك والصعود للمباراة النهائية من البطولة خاصة بعد خسارته لمباراة الذهاب بهدف نظيف.
مباراة الزمالك والنجم الساحلي
وقد قامت شبكة قنوات بي إن سبورت بإسناد تعليق المباراة لعلي محمد علي ورؤوف خليف ونقلها على قناة beIN sports hd 1 وذلك نظراً لأهميتها بالنسبة للجماهير العربية، ويلعب الزمالك للفوز لتحقيق البطولة خاصة وأنها تُعد البطولة التي لم يحصل عليها نادي الزمالك في تاريخه.
نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي
وقد أكد لاعب النجم السابق محمد المكشر أن النجم لديه فرصة كبيرة للفوز خاصة بعد أن تبين أن الزمالك المصري يُعاني من ضعف في الجانب الدفاعي، وقد أكد وائل القباني أيضاً أن نادي الزمالك يُعاني من ضعف في الجانب الدفاعي أيضاً لذا عليه التركيز على مراقبة الخصوم أكثر.
- الدقيقة 11: انطلاقة للنجم من الجانب الأيمن ولكن دفاع الزمالك يُحول الكرة إلى رمية جانبية واستحواذ لصالح النجم في الدقائق الأولى.
- الدقيقة 25: الزمالك يعود للقاء وضربة حرة مباشرة من وسط الملعب ولكن دفاع النجم يُحول الكرة لوسط الملعب مرة أخرى وهجمة مرتدة.
- الدقيقة 41: هجمة خطيرة للنجم وركنية تسقط من يد جنش والدفاع يُرسلها لمبدأ الأمان في وسط الملعب.
- الدقيقة 60: جنش يسقط على أرضية الملعب وعماد السيد يقوم بتمارين الإحماء وجنش يعود للحراسة مرة أخرى والزمالك يُحاول الحفاظ على شباكه نظيفة.
- الدقيقة 80: انطلاقة من الجانب الأيمن للنجم وعرضية تصل للاعب النجم وتصويبة تمر بجوار القائم الأيمن.
- الدقيقة 90+2: طرد لجنش من المباراة وعمر السعيد يتقلد زي الحارس ودقائق صعبة على جماهير ولاعبي نادي الزمالك.
- نهاية المباراة بتعادل سلبي والزمالك يتأهل للنهائي.