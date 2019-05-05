الزمالك في النهائي بعد الفوز على النجم الساحلي بهدف نظيف بمجموع المباراتين

يلعب نادي الزمالك اليوم للفوز بالمباراة أو التعادل بأي نتيجة ليضمن التأهل للنهائي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ولم يحصل نادي الزمالك في تاريخه على هذه البطولة حتى الآن، ويتطلع نادي النجم الساحلي لخطف المباراة من أيدي الزمالك والوصول للنهائي الإفريقي وإقصاء الزمالك.
موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي
فرحت جماهير نادي الزمالك بالفوز الذي حققه جروس في القاهرة بهدف كهربا الوحيد، ويبحث جماهير الزمالك عن الصعود في مباراة اليوم، وتُذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق رؤوف خليف وعلي محمد على القناة الصوتية الأولى والثانية.
نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي
ويشهد ملعب سوسة أحداث اللقاء، وقد أكد مرتضى منصور على أن الحديث عن التجديد لجروس المدير الفني للزمالك سابق لأوانه، وقد أكد جروس أنه لا يخاف من جماهير النجم كون المباراة في تونس وسيعمل على الوصول إلى النهائي وتخطي النجم الساحلي.
- الدقيقة 11: النجم يُحاول إحراز هدف التقدم وانطلاقه من الجانب الأيسر ولكن دفاع الزمالك يرتكب خطأ وضربة حرة مباشرة للنجم الساحلي
- الدقيقة 26: ضربة ركنية للنجم والدفاع يُحولها إلى الركنية وجنش يشعر بالخطورة على مرماه ويُطالب اللاعبين ببذل المزيد من الجهد.
- الدقيقة 40: هدوء يسود اللقاء وتمريرات في وسط الملعب دون خطورة على مرمى أي من الفريقين
- الدقيقة 60: سقوط جنش على أرض الملعب والحارس البديل يستعد للنزول لكن جنش يُشير بأنه يُمكنه استكمال المباراة، وخطأ للنجم واعتراضات من لاعبي النجم.
- الدقيقة 77: دقائق نارية ومُثيرة وضربة ركنية للنجم وتصويبة تصطدم بالدفاع وترتد للنجم مرة أخرى ولكن الدفاع يُشتت الكرة.
- الدقيقة 92: جنش يحصل على كارت أحمر
- نهاية المباراة بالتعادل السلبي والزمالك يتأهل للنهائي.