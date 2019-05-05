نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم والزمالك يتأهل لنهائي الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه

هى المباراة الأهم لجمهور القلعة البيضاء في الموسم الحالي حتى الآن مبارة الزمالك والنجم الساحلي التونسي اليوم في لقاء الاياب من الدور قبل النهائي للبطولة الكونفدرالية، فيحل الزمالك ضيفا ثقيلا على مدينة سوسة في مباراة ديربي عربي من اجل حسم تذكرة التواجد في نهائي البطولة القارية والتي لم يفز بها الفريق مطلقا بمسماها الجديد.

مباراة الزمالك والنجم الساحلي

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة حيث تذاع حصريا عبر شبكة قنوات بي ان سبورت بتعليق تونسي من نصيب رؤوف خليف على القناة الصوتية الأولى بينما سيكون المصري علي محمد علي على القناة الصوتية الثانية، ويهدف الزمالك اليوم للخروج بشباك نظيفة او الخسارة بفارق هدف واحد في حالة عدم تحقيق الفوز او التعادل ليتمكن من التأهل.

نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي

وانتهت مباراة الذهاب التي اقيمت بمدينة برج العرب بفوز الزمالك بهدف نظيف أحرزه اللاعب “كهربا” في الشوط الأول من اللقاء الذي شهد تألق حارس الزمالك محمود جنش في العديد من الكرات الخطيرة والصعبة أمام هجوم الفريق الساحلي واستطاع الخروج بشباكه نظيفة، فهل سيتمكن جنش من الزود عن مرماه اليوم بمساعدة مدافعي الفريق أم أن هجوم النجم سينهي مهمته بتفوق.

قبل انطلاق المباراة بقليل، جماهير النجم تقترب من ملئ مدرجات الملعب وتشجيع كبير فور نزول اللاعبين لعمليات الاحماء فهل يكون للجمهور عامل كبير اليوم

الآن نزول اللاعبين لأرض الملعب مرة أخرى ولكن لبداية أحداث الشوط الأول والحكام يجرون القرعة بين الفريقين وتفقد لشباك الحارسين.

بداية المباراة والدقيقة 2: خطأ لصالح النجم وعرضية ورأسية والكرة بجوار القائم والهدف الأول ضائع على الفريق التونسي

الدقيقة 15: خطأ على حدود منطقة جزاء الزمالك وخطيرة تبدو اذا سددت مباشرة على مرمى جنش، وتنفيذ بقوة والكرة تعلو العارضة بقليل

الدقيقة 27: النجم يطالب بركلة جزاء وكرة ركنية وتنفيذ وهدف يُنقد من على خط المرمى النجم يحاول بقوة وتراجع من الزمالك وهدف يقترب بقوة

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نهاية الشوط الاول من المباراة، التعادل السلبي حاضر مسلسل اهدار الفرص من النجم يتواصل وتألق دفاع الزمالك، وفرصة وحيدة للزمالك كادت أن تنهي على آمال المستضيف

بداية الشوط الثاني من اللقاء

الدقيقة 55: النجم مطالب بالتسجيل ولا شئ غيره في هذه الأوقات حتى يتجنب الخروج من البطولة

الدقيقة 70: ايهاب المساكني يمر ويدخل منطقة الجزاء ويحاول التمرير والكرة تصطدم وتصل لياسين الشيخاوي ولكن تضيع

في الوقت بدل من الضائع يطرد جنش ويقف عمر السعيد في حراسة المرمى ونهاية المباراة بالتعادل والزمالك للنهائي

الزمالك والنجم الساحلي

وأنهى فريق النجم الساحلي استعدادته لمباراة الليلة الهامة للغاية فمن المتوقع أن يبدأ روجيه لومير بنفس تشكيل اللقاء السابق ماعدا لاعب الوسط المتألق أمين بن عمر الذي تعرض لاصابة قوية في مباراة الذهاب.

تشكيل جروس لمباراة الزمالك والنجم: محمود عبد الرحيم في حراسة المرمىخ وفي خط الدفاع يلعب عبد الله جمعة، محمود حمدي الونش، محمود علاء ، حمدي النقازط وثنائي الارتكاز طارق حامد، محمود عبد العزيز، محمود عبد المنعم كهربا، يوسف إبراهيم “أوباما”، إبراهيم حسن وعمر السعيد مهاجما.