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نتيجة مباراة الأهلي والنجوم اليوم الأحد الموافق 5-5-2019 في الجولة 29 من الدوري المصري

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نتيجة مباراة الأهلي والنجوم بث مباشر اليوم في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع 29 في ، تعد مباراة الأهلي والنجوم محط اهتمام ومتابعة الكثير من عشاق كرة القدم، ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الأهلي والنجوم مباشر اليوم الأحد الموافق 5 مايو 2019 في الجولة التاسعة والعشرون من عمر الدوري المصري على ملعب برج العرب في تمام:

الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة
الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة
الساعة 21:00 بتوقيت أبوظبي
وسيقام اللقاء على ملعب بتروسبورت

مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر يوتيوب

نتيجة مباراة الأهلي والنجوم

  • بداية أحداث الشوط الاول من مباراة الأهلي والنجوم.
  • الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 6 من زمن الشوط الاول عن طريق وليد أزارو.
  • مباراة الأهلي والنجوم الشوط الثاني، نهاية أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والنجوم بتقدم الأهلي بهدف دون رد، وينتظر الجميع بداية أحداث الشوط الثاني.
  • بداية أحداث الشوط الثاني من المباراة.
  • سيطرة للأهلي على مجريات اللقاء خلال الشوط الثاني.
  • الهدف الثاني للاهلي عن طريق رمضان صبحي.
  • نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدفين دون رد.
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الكلمات الدلائليه
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