نتيجة مباراة الأهلي والنجوم اليوم الأحد الموافق 5-5-2019 في الجولة 29 من الدوري المصري

نتيجة مباراة الأهلي والنجوم بث مباشر اليوم في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع 29 في الدوري المصري، تعد مباراة الأهلي والنجوم محط اهتمام ومتابعة الكثير من عشاق كرة القدم، ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الأهلي والنجوم مباشر اليوم الأحد الموافق 5 مايو 2019 في الجولة التاسعة والعشرون من عمر الدوري المصري على ملعب برج العرب في تمام:

الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة

الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 21:00 بتوقيت أبوظبي

وسيقام اللقاء على ملعب بتروسبورت

مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر يوتيوب

نتيجة مباراة الأهلي والنجوم