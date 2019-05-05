الزمالك بالنهائي.. نتيجة مباراة الزمالك والنجم الساحلي.. الزمالك يتأهل للنهائي بمجموع اللقائين بدون...

انتهت مباراة كرة القدم اليوم الأحد 5 مايو 2019، بين الزمالك والنجم الساحلي التونسي، بفوز الزمالك بمجموع اللقائين بنتيجة 1-0، بعد أن سجل كهربا هدف الزمالك في مباراة الذهاب بالقاهرة، وبذلك يتأهل الزمالك مباشرة لنهائي الكونفدرالية الأفريقية لملاقاة نهضة بركان المغربي الذي تأهل على حساب الصفاقسي التونسي بعد أن هزمه بثلاثية نظيفة، تابع الآن نتيجة مباراة الزمالك والنجم وملخص المباراة في آخر المقال، نتيجة الزمالك والنجم اليوم.

انطلق المباراة اليوم الأحد 5 مايو 2019 في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 8:00 مساءًا بتوقيت تونس والمغرب، والساعة 10:00 مساءًا بتوقيت السعودية، والساعة 11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات على قناة بي إن سبورت إتش دي 1، مباراة نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، على الملعب الأولمبي بسوسة، الحكم ندالا نغامبو، التعليق رؤوف خليف وعلي محمد علي.

نتيجة الزمالك والنجم الساحلي

انتهت مباراة الذهاب بفوز الزمالك على النجم بهدف مقابل لاشئ، سجله اللاعب كهربا في الدقيقة 37 في يوم 28 أبريل 2019 الماضي، وبدأت لقاءات الفريقين منذ عام 1999، وفاز الزمالك على النجم في ثلاث مباريات وكذلك النجم فاز في ثلاث مباريات، وحسم التعادل مبارتين بين الفرق، أي أن تاريخ مواجهات الفرق كانت 8 مباريات قبل مباراة اليوم.

تكمن حظوظ نادي الزمالك في التأهل للنهائي في حالة التعادل بأي نتيجة، فهو صاحب السبق الذي سجل هدف في مباراة القاهرة، ولكن حظوظ النجم أن المباراة على أرضه ووسط جماهيره، فهو يحتاج هدفين للتأهل للنهائي الأفريقي الكبير.

نادي النجم الساحلي فاز بكأس الكونفدرالية مرتين من قبل في عام 2006 وعام 2015 وحصل على الوصافة في عام 2008، بينما الزمالك لم يفز بالبطولة من قبل أو يصل للنهائي، والنادي الأكبر من حيث عدد البطولات هو الصفاقسي التونسي الذي فاز 3 مرات بالبطولة وحصل على الوصافة مرة واحدة.

ملخص مباراة الزمالك والنجم

نتابع معكم المباراة الهامة اليوم في عودة نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم، النجم الساحلي ضد الزمالك المصري، ونرصد معكم العديد من فعاليات المباراة والأحداث.

نادي الزمالك له إحصائية هامة في تاريخ مواجهاته على الأراضي التونسية، فهو لعب 12 مباراة فوز في مبارتين تعادل في مبارتين خسر في ثمان مباريات، ونتابع العديد من الأخبار

الأستوديو التحليلي مستمر في مباراة اليوم بين النجم الساحلي ضد الزمالك المصري، وذلك في التحليل والأخبار المتنوعة حول المباراة، ونتابع المباراة بعد قليل من أجل متابعة أفضل.

تشكيلة الزمالك هي في حراسة المرمى جنش، الدفاع عبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش، واللاعب محمود علاء وحمدي النقاز، وفي خط الوسط اللاعب طارق حامد ومحمود عبد العزيز وكهربا، ويوسف أوباما وإبراهيم حسن، والهجوم عمر السعيد، والبدلاء، عماد السيد ومحمد عبد الغني وأيمن حفني وبهاء مجدي وحميد أحداد ومحمد إبراهيم وأحمد سيد زيزو.

الآن بداية أحداث المباراة والتعليق رؤوف خليف، ونرصد لكم المباراة والأحداث الهامة الخاصة باللقاء.

المباراة من تعليق رؤوف خليف وعلي محمد علي، ونتابع العديد من الأخبار، الآن تنطلق أحداث المباراة والحكم يطلق صافرة البداية.

فرجاني ساسي يغيب عن الزمالك وكذلك حازم إمام للإصابة، وبداية المباراة الهامة الآن، المخالفة الأولى في المباراة لصالح النجم

ق1 بداية هجومية لصالح النجم الساحلي، ضربة حرة مباشرة يرسلها عرضية في منطقة جزاء الزمالك، ولكن ركينة لصالح النجم، وكهربا بالإرتداد بالدفاع، الرأسية للنجم في الهجمة الأولى، ولكن خارج الملعب

ق 3 وبداية ضغط لنادي النجم، والزمالك بالإنكماش الدفاعي حتى الآن، المساكني بالهجوم ولكن الدفاع

ق 5 والتعادل سلبي 0-0 وبداية ضغط لنادي الزمالك، عبد الله جمعة بمنتصف الملعب، الزمالك يحاول تسجيل هدف مبكر لكي تصعب المهمة على النجم.

ق 7 بداية قوية وإنطلاقة للنجم من جانب الملعب وعرضية ولكن الدفاع بالزمالك

ق 8 صراع على الكرة في منتصف الملعب، ولا هجمات حتى الآن من الفريقين، ركنية للنجم عرضية ولكن دفاع الزمالك

ق 9 جنش كاد أن يحصل على إنذار بسبب إضاعة الوقت، والحكم ينذره بالفم فقط

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ق 11 حمدي النجاز يشتكي من رمي قارورات المياه عليه، والحكم يعطيه إنذار بسبب إضاعة الوقت

عبد الله جمعة بالتصدي الدفاعي أمام النجم

ق 13 جنش يمسك الكرة على مرتين في كرة خطيرة كادت أن تتسبب في هدف، النجم بالضغط الهجومي الآن ماهر الحناشي يسعى للتسجيل، مالك ماعيو يسقط على الأرض

ق 16 ايهاب المساكني يصوب ضربة حرة مباشرة أعلى عارضة جنش بقليل

التعادل السلبي قائم بدون أهداف 0-0 حتى الآن في الشوط الأول حتى الدقيقة 17

مالك معايو يخرج مصاب ويتم إستبدالة، ق 20 أبرز هجمات الزمالك تصويبة ولكن حارس النجم بالتصدي لركنية

ق 25 التعادل سلبي بين الفريقين، وهجوم من جانب النجم، والإلتحامات من جانب الزمالك المصري، والنجم يحاول التسجيل من أجل التعادل

ق 29 خروج خاطئ لجنش والكرة تتخطاه، ولكن الدفاع بالتصدي للكرة

الهجمة المرتدة للزمالك المصري، ولكن بدون خطورة

ق 30 هجمات متواصلة للنجم ولكن الدفاع، صدام بن عزيزة يحصل على إنذار للنجم الساحلي

ق 35 والتعادل سلبي بدون أهداف، نتيجة حتى الآن تخدم الزمالك الذي سجل هدف في مباراة الذهاب

ق 41 النجم كاد أن يسجل من ضغط في منطقة الجزاء من ركنية رائعة، ولكن الدفاع بالتصدي للكرة، وحتى الآن التعادل سلبي بدون أهداف قبل نهاية الشوط الأول

الشوط الأول ينتهي 0-0 في مباراة الزمالك والنجم الساحلي، ونتابع معكم أحداث الشوط الثاني، تابع المقال وضعه في المفضلة لديكم من أجل معرفة المزيد.

نتابع معكم الشوط الثاني الذي يبدأ بالضغط الهجومي لنادي النجم الساحلي التونسي، ونتابع معكم الأخبار المتنوعة حول المباراة الهامة، تابع المقال الهام الآن

الحارس جنش تعرض لإصابة في الدقيقة 60 وتم علاجه داخل الملعب، وكاد على وشك التغيير ولكن قرر بأن يستكمل المباراة، ونتابع معكم أحداث الشوط الثاني.

ق 77 والتعادل السلبي بدون أهداف وسط هجوم لنادي النجم الساحلي

ق 94 طرد جنش حارس الزمالك بسبب لمس الكرة من خارج منطقة الجزاء

لاعب الزمالك يصبح حارس مرمى بدلًا من جنش