yalla shoot مباشر مباراة الزمالك والنجم الساحلي الكونفدرالية الإفريقية كورة لايف | مشاهدة مباشرة...

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موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي كورة لايف

تبدأ المباراة المصيرية اليوم لنادي الزمالك مباراة الزمالك وبترواتليتكو في تمام الساعة التاسعه مساءا بتوقيت القاهرة في بث مباشر عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت وبالتحديد قناة bein sport hd1.

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