فيديو .. الأهلي يفوز على النجوم 2 / 0 و يتصدر الدوري بعد تعادل بيراميدز

كتب محمد مراد حقق النادي الأهلى فوز مهم على النجوم بهدفين دون رد فى اللقاء الذى أقيم باستاد بتروسبورت و المؤجل من الجولة الـ29 لبطولة الدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد الأحمر للنقطة 67 ويتصدر جدول الدوري بينما يتوقف رصيد النجوم عند النقطة 25 ، بينما جاء بيراميدز ثانياً برصيد 65 نقطة بعد التعادل مع المصري 1 / 1. بدأ الأهلي بتشكيل مكون من : -حراسة المرمى.. محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع.. أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول. خط الوسط.. عمرو السولية - حمدي فتحي - صالح جمعة - رمضان صبحي - حسين الشحات. خط الهجوم : وليد أزارو. وعلى دكة...

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