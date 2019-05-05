لاسارتي يوضح.. موقفه من إهدار أزارو للفرص.. وسبب استبدال صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

صرح مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي بأن وليد أزارو مهاجم الفريق أهدر عدد من الفرص لكنه سجل هدف أمام النجوم، موضحًا أن دوره هو تصحيح المسار ومعالجة مشكلة ضياع الفرص، وأنه استبدل صالح جمعة بسبب المجهود الذي قام به.

وقال لاسارتي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نستحق الفوز في مباراة اليوم لقد أضاع الفريق العديد من الفرص خلال المباراة ومستمرين في العمل لنهاية المسابقة حتى التتويج بالدوري."

وفاز الأهلي على النجوم بنتيجة 2-0 ليتصدر الدوري الممتاز منفردًا في المركز الأول بجدول الترتيب.

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وتابع لاسارتي: "وليد أزارو أضاع فرص ولكنه استطاع التسجيل في مباراة اليوم وهذه كرة القدم وما علي كمدير الفني هو العمل لتصحيح مسار التهديف وعلاج ضياع الأهداف مع وليد أزارو وغيره من اللاعبين."

وأضاف: "الدوري لا يزال أمامه الكثير قبل الحسم والبطولة في حكم المنافسة وعلينا أن نواصل الفوز حتى أخر وقت."

وواصل: "وليد سليمان لا يمكنني الدفع به في مباراة بشكل أساسي لغيابه لمدة 4 أشهر.. هو الآن لديه لقدرة على المشاركة لمدة 30 دقيقة أو جزء من المباراة فقط."

واختتم تصريحاته قائلًا: "تم استبدال صالح جمعة بسبب الإرهاق الذي تعرض له اللاعب وحفاظا عليه حتى لا يتعرض للإصابة."