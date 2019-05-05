مدرب النجوم: فرصتنا في البقاء بالدوري أصبحت صعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف رمضان السيد المدير الفني لفريق الكرة بنادي النجوم، أن فرص بقاء فريقه في مسابقة الدوري بالموسم المقبل أصبحت صعبة.

وأضاف المدير الفني للنجوم في تصريحات عقب المباراة :"ظهرنا بمستوى مميز أمام الأهلي، ونجحنا في خلق العديد من الفرص وعلينا العمل للموسم الجديد".

وتابع :"قدمت التهنئة للاعبين عقب نهاية المباراة نتيجة الأداء القوي الذي ظهروا عليه، وسأشكرهم مجددًا في غرفة خلع الملابس".

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وواصل :"قدمنا مباراة كبيرة بالنظر إلى أخر ١٠ مباريات كما أهدرنا ركلة جزاء، وفرص الفريق قلت في البقاء بالدوري".

وعن فرص بقاء فريقه في مسابقة الدوري، قال :"من يبقى في الدوري يكون في حوزته ٣٨ نقطة، ومباراة اليوم مكملة لمستوانا الجيد الذي ظهرنا عليه في المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري".

وكان فريق النجوم خسر أمام الأهلي بهدفين دون رد في مباراة أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "بتروسبورت" ضمن جولة مؤجلة من الأسبوع الـ29 بمسابقة الدوري.

جدير بالذكر أن فريق النجوم يحتل المركز الأخير من جدول الدوري برصيد 25 نقطة حيث خاض الفريق 31 مباراة في البطولة المحلية.