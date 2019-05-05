الأهلي: وقفة مع الشناوي بسبب "إنذار النجوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه لا مجال للاستهتار أمام أي منافس وذلك من أجل حصد لقب الدوري، وذلك تعقيبا على مباراة النجوم.
وارتقى الأهلي لصدارة الدوري بعد تحقيق الفوز أمام النجوم بهدفين نظيفين، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ29 لمسابقة الدوري، والتي أقيمت على ملعب بتروسبورت.
ورفض عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلي، التعليق على ضربة الجزاء التي احتسبت للنجوم في الوقت بدل الضائع.
كما أوضح مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق ينافس على البطولة بقلبه وعقله، وبالتالي لا مجال للحماس الزائد عن الحد والذي قد يكلف الفريق بطاقات وإيقافات.
وشدد على أنه سيكون هناك وقفة مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، بعد اعتراضه على احتساب ضربة جزاء للنجوم، ليتلقى بطاقة صفراء.
وأكمل: "نخوض كل مباراة على حدى، وتركيزنا الآن منصب على مواجهة سموحة المقبلة".
وارتقى الأهلي لصدارة الدوري برصيد 67 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف، مع أفضلية خوض مباراتين أقل.
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