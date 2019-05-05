صراع مثير للتأهل للأبطال.. تشيلسي يضمن.. وآرسنال في مهمة مستحيلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قبل نهاية الدوري الإنجليزي بجولة تحدد ملامح الفرق المتأهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل حيث كان الصراع خلال الأسابيع الماضية بين توتنهام وتشيلسي وآرسنال ومانشستر يونايتد على بطاقتين بعد ضمان فريقي ليفربول ومانشستر سيتي التأهل في النسخة المقبلة.

تشيلسي استفاد من هذه الجولة بالشكل الأمثل بعد فوزه على واتفورد عصر اليوم بثلاثة أهداف دون رد، في المقابل فرّط فريق مانشستر يونايتد في المنافسة على التأهل بعدما خسر نقطتين ثمينتن بالتعادل الإيجابي أمام هدرسفيلد (1-1).

وأصبحت المنافسة ثنائية بين فريقي توتنهام وآرسنال على خطف البطاقة الأخيرة للتأهل بدوري أبطال أوروبا في النسخة المقبلة حيث يتواجد توتنهام في المركز الرابع برصيد 70 نقطة، في المقابل يحتل آرسنال المركز الخامس برصيد 67 نقطة.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، فرص توتنهام وآرسنال في التأهل لدوري أبطال أوروبا بالنسخة المقبلة:

- توتنهام

رغم تواجد توتنهام في المركز الثالث خلال الأسابيع الأخيرة إلا أن السبيرز بدأت نتائجه تتراجع في الأسابيع الماضية بعد فقدان 6 نقاط في آخر جولتين إثر الخسارة من وستهام وبورنموث بنتيجة واحدة وهيّ (1-0).

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توتنهام سيستضيف يوم الأحد المقبل على ملعبه الجديد فريق إيفرتون في مباراة صعب التكهن بنتيجتها نظرًا لما يقدمه التوفيز في الأسابيع الأخيرة بالدوري.

واستطاع فريق إيفرتون أن يحقق نتائج إيجابية أمام الكبار في الدور الثاني من الدوري بعد الفوز على مانشستر يونايتد بأربعة أهداف دون رد بجانب الفوز على تشيلسي بهدفين دون مقابل وبهدف دون رد أمام آرسنال، بالإضافة إلى فرض التعادل السلبي على غريمه ليفربول في قمة الميرسيسايد.

- آرسنال

تعرض فريق آرسنال لعدة نتائج سلبية في الأسابيع الماضية من الدوري مما أفقد الجانرز فرصة التواجد بين الأربعة الكبار مبكرًا حيث لم يحقق الفريق اللندني أي فوز في آخر أربع جولات بعد الخسارة في ثلاث مباريات مقابل التعادل في مباراة أمام برايتون.

آرسنال تذوق طعم الخسارة في ثلاث مباريات متتالية على يد كريستال بالاس (3-2)، وولفرهامبتون (3-1)، وليستر سيتي (3-0).

وسيخوض آرسنال مباراة صعبة خارج ملعبه في الجولة المقبلة أمام بيرنلي حيث يحتاج الجانرز للفوز بتسعة أهداف دون رد بجانب خسارة منافسه توتنهام.

طريق آخر سيكون أمام آرسنال للتأهل لدوري أبطال أوروبا من خلال الفوز بلقب الدوري الأوروبي خلال هذه النسخة حيث اقترب الجانرز من الوصول للمحطة الأخيرة في البطولة بعد الفوز على فالنسيا في مباراة الذهاب بنصف النهائي بنتيجة (3-1).