الطريق لنهائي الكونفدرالية.. النجم الساحلي 0 - 0 الزمالك..خروج أوباما

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك حسم مواجهة الذهاب بنتيجة هدف دون رد، سجله محمود عبد المنعم كهربا.

ويدخل الزمالك بتشكبل مكون من:

حراسة المرمى : (.....)

خط الدفاع : عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وإبراهيم حسن ومحمود كهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.

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الخطورة كانت مبكرة، فمع حلول الدقيقة 2 استغل محمد عمر كوناتي كرة عرضية ،وحولها برأسه لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن للحارس محمود جنش.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه حمدي النقاز في الدقيقة 12 بداعي إضاعة الوقت.

وكاد أوباما أن يسجل الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 20 بعدما تلقى تمريرة عرضية أرضية من كهربا، لكنه فشل في تصويبها بشكل صحيح لترتد من الدفاع.

في الدقيقة 42، حرم عبد الله جمعة، لاعب الزمالك، فريق النجم من إحراز التقدم، بعدما أخرج الكرة قبل عبورها خط المرمى.

مع حلول الدقيق 56 قرر المدرب كريستيان جروس اخراج محمود عبد المنعم كهربا والدفع بمحم إبراهيم لتنشيط الهجوم.

وتصدى محمود جنش لكرة خطيرة في الدقيقة 71 وحرم ايهاب المساكني، والذي فشل في ترويض كرة عرضية وسددها بطريقة غريبة في يد حارس الزمالك.

وفي الدقيقة 76 قرر جروس الدفع بأحمد السيد زيزو، بدلا من كهربا في الخط الأمامي للزمالك، بعد تراجع مستوى أوباما.