بالفيديو.. لاعبو الصفاقسي يعتدون على حكم مباراة نهضة البركان بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام: قام لاعبو الصفاقسي التونسي الاعتداء بالأيدي على الحكم السنغالي ماجيتي نداي عقب نهاية مباراة نهضة البركان في إياب نصف نهائي مسابقة الكونفدرالية. وودّع فريق الصفاقسي التونسي بطولة الكونفدرالية إثر الخسارة من نهضة البركان بثلاثة أهداف دون رد رغم تفوق الفريق التونسي في الذهاب بنتيجة (2-0). Advertisements ونجح الأمن المتواجد في ملعب المباراة بإبعاد الحكم ومساعديه من أمام لاعبي الصفاقسي بعدما عبّر الفريق التونسي عن غضبهم من قرارات الحكم السنغالي. جدير بالذكر أن فريق نهضة البركان ينتظر في المباراة النهائية الفائز من مواجهة الزمالك والنجم الساحلي التونسي في اللقاء الذي سيقام مساء اليوم بسوسة.

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