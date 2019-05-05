إيهاب جلال يتحدث عن الفارق في مواجهاته أمام ثلاثي القمة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري، عن الفارق في مواجهاته أمام ثلاثي مقدمة الدوري بيراميدز والأهلي والزمالك، مشددا أن مواجهة كل فريق منهم كان لها طابع مختلف عن الأخر.

وفرض فريق المصري البورسعيدي التعادل على فريق بيراميدز بعدما انتهت المباراة بهدف لكل فريق في المباراة التي أجريت على ملعب "الجيش" بالسويس ضمن الأسبوع الـ30 من مسابقة الدوري.

التعادل جعل بيراميدز مهددًا بفقدان الصدارة حيث أصبح رصيده 65 نقطة، في المقابل ظل المصري البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 48 نقطة.

وقال جلال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" الزمالك فريق معروف لنا وطريقة لعبه نعلمها جيدا ومن السهل ايقاف لاعبيه فهو يعتمد على طريقة لعب واحدة في جميع مبارياته وغياب أحد اللاعبين يؤثر على أداء الفريق".

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وأضاف:" الأهلي يملك العديد من اللاعبين الجيدين، لكن الفوارق ليست كبيرة معه، وما حسم مواجهتنا أمامه لصالحهم كانت ببعض الألعاب الفردية من بعض لاعبيه".

وتابع:" بيراميدز طريقته تختلف عن الأهلي والزمالك، فهو يملك لاعبين كبار ويعتمد على طريقة لعب دفاعية أكثر من الهجوم".

وأوضح، أنه يرفض أن تكون نتيجة مواجهة فريقه أمام الزمالك هي السبب وراء خسارة الفريق الأبيض للقب الدوري لو حدث ذلك في نهاية الموسم.

وأتم جلال تصريحاته:" الزمالك أهدر العديد من النقاط ونتيجة مباراتنا أمامه لن تكون السبب الرئيسي في حالة خسارته للدوري".