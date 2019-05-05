دياز يتحدث عن حظوظ بيراميدز في المنافسة على الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن تعادل فريقه أمام المصري، جعل حظوظ فريقه في المنافسه على الدوري تقلصت، في ظل لعبه مباريات أكثر من الأهلي والزمالك.

وفرض فريق المصري البورسعيدي التعادل على فريق بيراميدز بعدما انتهت المباراة بهدف لكل فريق في المباراة التي أجريت على ملعب "الجيش" بالسويس ضمن الأسبوع الـ30 من مسابقة الدوري.

التعادل جعل بيراميدز مهددًا بفقدان الصدارة حيث أصبح رصيده 65 نقطة، في المقابل ظل المصري البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 48 نقطة.

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وقال دياز في المؤتمر الصحفي عقب مباراة المصري:" نأسف للتعادل أمام بيراميدز، والتعادل اليوم كان بطعم الخسارة".

وأضاف، أن فريقه أهدر العديد من الفرص وحاول الفوز على المصري لكن بعض الأخطاء كلفت الفريق هدف التعادل ليخسر بيراميدز نقطتين جديدتين في سباق المنافسة على الدوري.

وأوضح، أن تعادل بيراميدز في أخر مواجهتين بالدوري أمام المقاصة والمصري، جعلت حظوظ فريقه تتقلص في استمرار منافسته على لقب الدوري مع الأهلي والزمالك".

وأتم:" حاولنا زيادة عدد الفرق المتنافسة على الدوري وعدم انحصارها فقط بين الأهلي والزمالك، لكن واجهنا سوء توفيق في أخر المباريات".