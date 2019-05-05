التشكيل.. ثنائي هجومي يقود النجم أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365: أعلن الفرنسي روجيه لومار المدير الفني لفريق النجم الساحلي، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك في إياب نصف نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية. ولم يجر المدير الفني للفريق الساحلي أي تعديلات على المستوى الهجومي من خلال الدفع بياسين الشيخاوي بجانب الجزائري الشاب حازم الحاج حسن. ومن المقرر أن يبدأ النجم الساحلي بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: مكرم البديري. خط الدفاع: صدام بن عزيزة - محمد عمر كوناتي - وجدي كشريدة - زياد بوغطاس. Advertisements خط الوسط: ماهر بن عمر الحناشي - كريم العواضي- إيهاب المساكني - مالك بعيو. خط الهجوم: حازم الحاج حسن - ياسين الشيخاوي. وكانت مباراة الذهاب والتي أقيمت الأسبوع الماضي في مصر انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد أحرزه محمود عبد المنعم "كهربا". ويحتاج الزمالك لنتيجة التعادل السلبي للتأهل للدور المقبل، في المقابل ليس أمام النجم سوى الفوز بفارق هدفين للعبور للمباراة النهائية. جدير بالذكر أن فريق نهضة البركان المغربي تأهل للمباراة النهائية عقب فوزه على الصفاقسي التونسي بثلاثة أهداف دون رد في لقاء الإياب حيث كان مباراة الذهاب انتهت بفوز الصفاقسي (2-0).

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