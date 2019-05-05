نهضة بركان يتأهل لنهائي الكونفدرالية وينتظر الفائز من لقاء الزمالك والنجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تأهل فريق نهضة بركان المغربي لنهائي الكونفدرالية الأفريقية، مساء اليوم الأحد، بعد الفوز على الصفاقسي التونسي بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.

وكانت مواجهة الذهاب انتهت لصالح الصفاقسي التونسي بهدفين دون رد، قبل أن يعود الفريق المغربي ويحقق الفوز بثلاثية دون رد في مواجهة العودة.

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نهضة بركان سجل الهدف الأول في الدقيقة 8 عن طريق لابا كودجو فودوه من ركلة جزاء، قبل أن يضيف عمر النمساوي الهدف الثاني في الدقيقة 19.

واختتم نهضة بركان أهدافه في الدقيقة 31 عن طريق يوسوفو دايو، ليفوز بثلاثة أهداف دون رد، ليتأهل بمجموع المباراتين لنهائي البطولة.

وينتظر نهضة بركان المغربي، الفائز من لقاء الزمالك والنجم الساحلي التونسي، حيث كان لقاء الذهاب انتهى لصالح الفريق الأبيض بهدف دون رد.