الأهلي يتصدر جدول الدوري المصري بالفوز على النجوم بهدفين نظيفين

عاد الأهلي لاعتلاء عرش صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري، وذلك عقب انتصاره على النجوم هدفين نظيفين، بالجولة الـ 29 من الدوري المصري. وأحرز وليد أزارو هدف الفريق الأحمر الأول، في الدقيقة السادسة، وسجل رمضان صبحي الهدف الثاني في الدقيقة 85.

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