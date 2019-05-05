آرسنال يواصل نزيف النقاط بتعادل “محبط” أمام برايتون

واصل آرسنال مسلسل إهدار النقاط في الدوري الإنجليزي، بعد أن سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه برايتون آند هوف ألبيون بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد على ملعب الإمارات، ضمن الجولة 37 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح الفريق اللندني باب التسجيل مبكراً وبعد 9 دقائق عن طريق المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج من علامة الجزاء، ليرفع رصيده التهديفي إلى 20 هدفا يتقاسم بها وصافة هدافي المسابقة مع الثنائي السنغالي ساديو ماني والأرجنتيني سرجيو أغويرو، بفارق هدفين خلف نجم ليفربول، المصري محمد صلاح.

وبعد مرور نحو ربع ساعة من الشوط الثاني، أدرك برايتون التعادل من نقطة الجزاء أيضا بقدم جلين موراي.

وبهذه النتيجة، يواصل رجال الإسباني أوناي إيمري الابتعاد عن درب الانتصارات في “البريميير ليغ” للجولة الرابعة توالياً، بعد أن تكبد 3 خسائر متتالية، ليكتفي بإضافة نقطة جعلت رصيده 67 في المركز الخامس، المؤهل للدوري الأوروبي.

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وتعقدت آمال “الغانرز” في إمكانية اقتناص آخر بطاقات دوري الأبطال، حيث يبتعد بفارق 3 نقاط عن توتنهام هوتسبر قبل جولة من النهاية، مع أفضلية “السبيرز” بفارق 8 أهداف.

ويبقى الأمل الوحيد لأرسنال في الظهور في دوري الأبطال الموسم المقبل في الفوز بلقب الدوري الأوروبي الموسم الجاري، والذي بات قريبا من الفريق بعد أن فاز في ذهاب نصف النهائي أمام جماهيره يوم الخميس الماضي على فالنسيا الإسباني (3-1).

في المقابل، أضاف برايتون نقطة لرصيده ليصبح 36 في المركز الـ17 وضمنت البقاء رسمياً في “البريميير ليغ” الموسم المقبل.