راحة سلبية للاعبي الأهلي غدًا عقب الفوز على النجوم

قرر مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح الفريق راحة سلبية من المران، غدًا الاثنين،عقب خوض مباراة النجوم مساء اليوم، الأحد، والتي انتهت بفوز الأهلي
ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الثلاثاء استعدادًا لمواجهة سموحة السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز.
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