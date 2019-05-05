اخبار الرياضه

راحة سلبية للاعبي الأهلي غدًا عقب الفوز على النجوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قرر مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح الفريق راحة سلبية من المران، غدًا الاثنين،

عقب خوض مباراة النجوم مساء اليوم، الأحد، والتي انتهت بفوز الأهلي
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
بهدفين دون رد .

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الثلاثاء استعدادًا لمواجهة سموحة السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر راحة سلبية للاعبي الأهلي غدًا عقب الفوز على النجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا