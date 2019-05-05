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الزمالك يحافظ على شباكه نظيفة امام النجم التونسي بالشوط الأول

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حسم التعادل السلبي الشوط الأول من لقاء الزمالك والنجم الساحلي التونسي  بالملعب الأولمبي بمدينة سوسة التونسية في اياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

 جاء الشوط متوسط المستوى، هاجم النجم ولعب الزمالك على المرتدات ونجح في تحقيق التوازن الدفاعي والهجومي،وحصل  كل من حمدي النقاز مدافع الزمالك وصدام بن عزيزة لاعب النجم على انذار.

الشوط الاول

بادر فريق النجم بهجوم ضاغط  على الزمالك وبرأسه ياسين الشيخاوي تمر الكرة بجوار القائم.

 نجح الزمالك في امتصاص حماس لاعبي النجم والجماهير المتحمسة من خلال التمرير الطولي

والقصير و استهلاك الوقت بشكل قانوني مع الإعتماد على المرتدات التي شكلت خطورة على مرمى الحارس  مكرم البديري.

 سيطر الحماس والرغبة في الفوز على لاعبي الفريقين  وأنعكست هذه الروح على الإلتحام القوي والإشتباك أحيانا بالأيدي .

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 خرج مالك بعيو للإصابة ولعب مكانه محمد عبد الله  ومن عرضية من  صدام بن عزيزة يبعد برأسه ابراهيم حسن من حلق المرمى.

 عاب النجم  الرعونة وعدم الجماعية حول وداخل منطقة الجزاء

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خاصة في المرتدات بسبب التأمين الدفاعي خوفا من هدف مفاجئ واستغلال الأبيض لسرعة لاعبيه خاصة يوسف أوباما الذى أهدر في حلق المرمى وتسديدة أخرى من طارق حامد يبعد الكرة بصعوبة الحارس  البديري الى الركنية.

 اهدر عمر السعيد بناء فرصة جيدة من مرتدة  وتسرع وسدد من خارج المنطقة بوضعية غير مناسبة وسدد " اي حاجة" بعيدا عن التهديف.

 في الدقيقة 42 ينقذ عبد الله جمعة هدفا من على خط المرمى من راسية كريم العواضي.

 ونجح عبد الله جمعة في ايقاف سرعة وجدي كشريدة في الناحية اليسرى للأبيض كما حاول الى حد كبير حمدي النقاز في تحجيم ايهاب المساكني  وماهر الحناشي.

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