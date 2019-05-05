محمد يوسف: فوز مهم من أجل الأقتراب أكثر نحو لقب الدوري

أكد محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية الفوز الذي حققه فريقه مساء اليوم على النجوم وتصدره لمسابقة الدوري الممتاز.
وحقق الأهلي الفوز على النجوم بهدفين دون رد، فيالمباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، والمؤجلة من الأسبوع 29 من الدوري الممتاز.
أضاف يوسف في تصريحات عقب نهاية اللقاء :"حققنا فوزا هاما ونجحنا في حصد
وأتم :"علينا الاستعداد الجيد للمباراة المقبلة أمام سموحة بداية من الغد، لأن الأهلي يلعب دائما من أجل الفوز".
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