لاسارتي يتحدث عن إهدار أزارو للأهداف.. وسبب عدم الدفع مبكراً بسليمان

كشف مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، سبب الدفع باللاعب وليد سليمان كبديل في أخر لقائين للفريق في الدوري الممتاز.
وقال لاسارتي خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الاهلي والنجوم: "وليد سليمان غائب بسبب الإصابة منذ4 شهور".
وتابع "كيف أدفع بلاعب غائب لمدة طويلة، وليد ليس جاهز بعد للمشاركة في مباراة بكاملها".
وعن إهدار وليد أزارو للفرص التهديفية أشار "أرى أن اللاعب
يذكر أن الأهلي حقق الفوز على النجوم بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، والمؤجلة من الأسبوع 29 من الدوري الممتاز.
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