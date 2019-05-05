إصابة لاعب المقاولون العرب بقطع فى الرباط الصليبى

تعرض يوسف الجوهري، لاعب فريق المقاولون العرب ، للإصابة قوية بقطع فى الرباط الصليبى والرباط الخارجى للركبة. وسيخضع الجوهري لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة يتحدد بعدها برنامجه التأهيلي.

الجدير بالذكر أن يوسف الجوهري من ناشئى فريق المقاولون العرب مواليد 1997 وظهر بشكل متميز مع ذئاب الجبل فى بطولة الدورى الممتاز ومع المنتخب الاوليمبى بقيادة شوقى غريب مدرب الفريق.

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