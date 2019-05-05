مارتن لاسارتي: إهدار الفرص كان سبب في تأخر حسم المباراة

أكد مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي أن إهدار الأهداف هو سبب تأخر حسم مباراة النجوم.

وحقق الأهلي الفوز على النجوم بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم

الأحد، والمؤجلة من الأسبوع 29 من الدوري الممتاز.

وقال لاسارتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة "لقد استحققنا الفوز اليوم على النجوم،

وسعداء بذلك الإنتصار، وسنستمر بالعمل في الفترة المقبلة".

وواصل "أرى اننا تأخرنا في حسم الفوز نهائيًا اليوم، وذلك نتيجة لإهدار العديد من الفرص التهديفية الخطيرة".

وأردف "مازال هناك مباريات في الدوري ويجب أن نواصل العمل الجيد لنهاية البطولة".