رمضان السيد: قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي رغم الهزيمة

أكد رمضان السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الأهلي ونجح في خلق خطورة عليه رغم الخسارة بهدفين دون رد.

وفاز الأهلي على النجوم بهدفين دون رد، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ29 من الدوري الممتاز.

وأضاف عقب نهاية اللقاء:"قدمنا مباراة كبيرة بالنظر إلى آخر ١٠ مباريات كما أهدرنا ركلة جزاء، وفرص الفريق قلت في البقاء بالدوري".

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وتابع "من يبقى في الدوري يكون في حوزته ٣٨ نقطة، ومباراة اليوم مكملة لأننا الجيد في المباراة الماضية

أمام الاتحاد السكندري".

وواصل "اتفقنا مع الإدارة برئاسة محمد الطويلة على العمل منذ تولي المهمة للدرجة الثانية".

وأوضح "قدمت التهنئة للاعبين عقب نهاية اللقاء على الأداء القوي الذي ظهروا به، وسأشكرهم مجددًا في غرفة خلع الملابس" وأتم حديثه :"ظهرنا بمستوى مميز أمام الأهلي، ونجحنا في خلق الكثير من الفرص، وعلينا العمل للموسم الجديد".