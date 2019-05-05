شاهد.. أياكس أمستردام يتوج بلقب كأس هولندا

توج إياكس بكأس هولندا بعد فوزه علي فريق فيليم تيلبورج بأربعة أهداف نظيفة في مباراة النهائي.

سجل أهداف اللقاء، كلاس هونتلار أول هدفين وأضاف الثالث داني بليند،

و راسموس كريستنسن الهدف الرابع، في الدقائق 38، 39، 67، 76 على نحو الترتيب.

وبتلك النتيجه توج إياكس بأول

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ألقابه ليحافظ علي فرصة في حصد الثلاثة بطولات.

الجدير بالذكر أن أياكس يستعد لمواجهة توتنهام يوم الأربعاء المقبل، بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدف نظيف، وسيدخل الفريق الهولندي المباراة بمعنويات مرتفعة عقب فوزه بالكأس.

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