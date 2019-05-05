رياضة | بالطبل والمزمار البلدي.. صالات المنيا تحتفل بالصعود للممتاز أ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالطبل والمزمار البلدي.. صالات المنيا تحتفل بالصعود للممتاز أ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم فريق كرة الصالات بنادي المنيا مبارباته بدورى الترقي اليوم السبت بفوز مستحق على وراق العرب بنتيحة 2/1 ويصعد الفريقين للدوري الممتاز " أ ".

واقيمت المباراة على صالة استاد المنيا، وتمكن الفريق المنباوي من احراز هدفين للاعبين ابراهيم بلانكو، وكريم صابر، وسط تألق جميع اللاعبين، لينهي الفريق الدوري برصيد 12 نقطة بعد الفوز بجميع مباريات هذا الدور.

من جانب اخر حرص مجلس ادارة النادي على حضور المباراة لتهنئة الفريق بالصعود، حيث حضر المباراة المحاسب عاطف عبدالجابر رئيس النادي، و محمود السبيعي، أمين الصندوق، وعلي مجدي، ومصطفى فتحي، و خالدف فايز، وهاني صدقي أعضاء مجلس الادارة وقدمواةالتهنئة للاعبين عقب المباراة، كما تم استقبال الفريق بالمزمار والكبل البلدي والاحتفال بهم بمقر النادي فور عودتهم.

وقاد الجهاز الفني للمنيا كل من سامح علي مديرًا فنيًا، ياسين محمد مدرب عام، ياسر مصطفى، مدير الجهاز الفني، و رضا أحمد مدير إداري.