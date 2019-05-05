رياضة | طارق سليمان: الشناوي تألق أمام النجوم وما زال لديه الكثير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق سليمان: الشناوي تألق أمام النجوم وما زال لديه الكثير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمستوى محمد الشناوي في مباراة اليوم أمام النجوم ونجاحه في تصدي ركلة جزاء.

وأضاف عقب نهاية اللقاء :"الحمد لله على المكسب وحصد النقاط الثلاث خاصة وأننا في المراحل الأخيرة من الدوري".

وتابع :"الشناوي ظهر بمستوى مميز بغض النظر عن ركلة الجزاء، فتصدى لانفراد هام، وأقدم لهم التهنئة هو وزملائه في مركز حراسة المرمى".

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وواصل :"لا يزال هناك الأفضل من الشناوي، وأتمنى التركيز منه في المرحلة المقبلة، مشيدا بروح علي لطفي رغم خروجه من قائمة اللقاء".

وأوضح :"أتمنى في الفترة المقبلة الهامة أن يظل التكاتف وأن نحصد لقب الدوري".

وأشار:"دائما نقول بأننا لم نفعل أي شئ طالما لم نحقق البطولة، الفوز مهم اليوم ولكن علينا البناء على هذا المستوى في الفترة المقبلة".

وأتم :"زعلان من الشناوي بسبب الإنذار الذي حصل عليه، فهو درس صلاح أمين وقام بالتعامل مع ركلة الجزاء بشكل مميز، وإن شاء الله نتوج بلقب الدوري نهاية الموسم".