رياضة | صراع انجليزي إسباني على نجم مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع انجليزي إسباني على نجم مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الإسباني الدولي خوان ماتا من مغادرة مانشستر يونايتد وذلك في فترة الميركاتو الصيفي في ظل رغبة مدرب الشياطين الحمر أولي سولشاير في عمل تغييرات عدة في تشكيلة الفريق بدايةً من الموسم الجديد.

وقالت صحيفة "الميل" البريطانية أنه قد عُرض على اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا تمديد عقده لمدة عام في أولد ترافورد في الصيف ولكن يبدو أنه سيغادر في الصيف بشكل نهائي.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن نادي برايتون مهتم بالتعاقد مع ماتا في الصيف القادم خصوصاً أنه ضمن البقاء في الدوري الانجليزي الموسم المقبل ويأتي ذلك في ظل اهتمام نادي فالنسيا بإعادة اللاعب الاسباني مجدداً.

وكان ماتا قد انضم للعب في صفوف مانشستر يونايتد قادماً من تشيلسي في يناير 2014 بمقابل 37 مليون جنيه استرليني.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت منذ أيام، رغبة نادي أتلتيك بلباو في التعاقد مع ماتا الذي انتهى دوره في الأولد ترافورد بعد مسيرة جيدة.