رياضة | أول تعليق من لاسارتي بعد فوز الأهلي على النجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من لاسارتي بعد فوز الأهلي على النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته عقب فوز فريقه على النجوم بهدفين دون رد، وتصدره لجدول مسابقة الدوري الممتاز.

وقال لاسارتي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"نستحق الفوز في مباراة اليوم، فالفريق أضاع الكثير من الأهداف طوال الـ90 دقيقة".

وتابع "مستمرون في العمل حتى نهاية الموسم، من أجل الوصول إلى هدفنا وهو التتويج بلقب الدوري".

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وواصل "أزارو أهدر فرصا عديدة لكنه نجح في إحراز هدف خلال اللقاء، مشيرا إلى أنه سيعمل في المرحلة المقبلة لعلاج ظاهرة إهدار الفرص مع أزارو أو غيره من اللاعبين".

وأوضح : "لا يمكنني الدفع بوليد سليمان في التشكيل الأساسي، فهو عائد من الإصابة وغاب عن الفريق لمدة 4 أشهر، فهو لديه القدرة على المشاركة لمدة 30 دقيقة".

وأتم حديثه "علينا المواصلة في تحقيق الفوز للتتويج بلقب المسابقة".