رياضة | بونجاح: أجواء رمضان لن تؤثر علينا أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بونجاح: أجواء رمضان لن تؤثر علينا أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشار الجزائري الدولي بغداد بونجاح مهاجم نادي السد، إلى جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي السعودي المقبلة والتي ستجمع بينهما في الجولة الخامسة بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا.
وقال بونجاح، في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "تركيزنا كبير في هذه المباراة ونعمل على تحقيق الفوز من أجل التأهل للدور الثاني وتكملة المشوار".
وتابع: "كل اللاعبين في حالة فنية وبدنية عالية لمواصلة الانتصارات في كأس الأمير والبطولة الآسيوية".
وأكمل: "أجواء رمضان لن تكون مشكلة لنا في المباراة وسنعمل على تحقيق أفضل نتيجة وهي الفوز، وأتمنى من جماهير السد الحضور بقوة كما عودتنا ودعم اللاعبين لتحقيق الفوز".
ويحتضن ملعب جاسم بن حمد مباراة السد مع أهلي جدة يوم غدٍ الإثنين وذلك في تمام الساعة 8:45 بتوقيت مدينة القاهرة والـ9:45 بتوقيت مكة المكرمة.
ويأتي ترتيب مجموعة الأهلي قبل لقاء الجولة الخامسة كالتالي: "السد 7 نقاط - أهلي جدة 6 نقاط - باختاكور 5 نقاط - برسبوليس 4 نقاط".