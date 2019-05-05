رياضة | بونجاح: أجواء رمضان لن تؤثر علينا أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بونجاح: أجواء رمضان لن تؤثر علينا أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار الجزائري الدولي بغداد بونجاح مهاجم نادي السد، إلى جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي السعودي المقبلة والتي ستجمع بينهما في الجولة الخامسة بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وقال بونجاح، في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "تركيزنا كبير في هذه المباراة ونعمل على تحقيق الفوز من أجل التأهل للدور الثاني وتكملة المشوار".