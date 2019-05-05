رياضة | مدرب النجوم: ظهرنا بمستوى مميز أمام الأهلي وفرص البقاء بالدوري تقلصت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب النجوم: ظهرنا بمستوى مميز أمام الأهلي وفرص البقاء بالدوري تقلصت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رمضان السيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الأهلي ونجح في خلق خطورة عليه رغم الخسارة بهدفين دون رد.

وأضاف عقب نهاية اللقاء :"قدمنا مباراة كبيرة بالنظر إلى أخر ١٠ مباريات كما أهدرنا ركلة جزاء، وفرص الفريق قلت في البقاء بالدوري".

وتابع "من يبقى في الدوري يكون في حوزته ٣٨ نقطة، ومباراة اليوم مكملة لأدائنا الجيد في المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري".

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وواصل "اتفقنا مع الإدارة برئاسة محمد الطويلة على العمل منذ تولي المهمة للدرجة الثانية".

وأوضح "قدمت التهنئة للاعبين عقب نهاية اللقاء على الأداء القوي الذي ظهروا به، وسأشكرهم مجددا في غرفة خلع الملابس"

وأتم حديثه :"ظهرنا بمستوى مميز أمام الأهلي، ونجحنا في خلق الكثير من الفرص، وعلينا العمل للموسم الجديد".