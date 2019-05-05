رياضة | أحمد حسن كوكا يحرز الهدف الأول لأوليمبياكوس أمام لاريسا في الدوري اليوناني (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حسن كوكا يحرز الهدف الأول لأوليمبياكوس أمام لاريسا في الدوري اليوناني (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري الإنجليزي هيديرسفيلد تاون 1 x

15:00 1 مانشستر يونايتد تشيلسي 3 x

15:00 0 واتفورد آرسنال 1 x

17:30 1 برايتون الدوري الإسباني ريال مدريد 3 x

16:15 1 فياريال هويسكا 0 x

20:45 0 فالنسيا الدوري الإيطالي جنوى 0 x

18:00 0 روما نابولي - x

20:30 - كالياري الدوري الألماني فرايبورج 1 x

15:30 1 فورتونا دوسلدورف Advertisements باير ليفركوزن 6 x

18:30 1 آينتراخت فرانكفورت الدوري الفرنسي موناكو 3 x

17:00 1 سانت إيتيان ليون - x

21:00 - ليل الكونفدرالية الإفريقية نهضة بركان 3 x

18:00 0 الصفاقسي النجم الساحلي 0 x

21:00 0 الزمالك كأس مصر الإسماعيلي 1 x

17:00 1 الاتحاد السكندري الدوري المصري بيراميدز 1 x

17:30 1 المصري الأهلي 2 x

19:00 0 النجوم

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