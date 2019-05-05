رياضة | مدرب الأهلي: الفرق الكبيرة لا تتأثر بالغيابات.. وجاهزون للسد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي: الفرق الكبيرة لا تتأثر بالغيابات.. وجاهزون للسد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد يوسف عنبر المدير الفني المؤقت لنادي أهلي جدة، على صعوبة المواجهة المرتقبة ضد السد القطري يوم غدٍ الإثنين في الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال عنبر، في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "استعد الفريق جيداً لهذه المباراة، خاصة أننا سنلعب مباراة هامة أمام منافس قوي كما حصل على لقب الدوري".

وتابع: "الأهلي يملك عناصر مميزة في كافة مراكز اللعب، والمسؤولية كبيرة على الفريق لخطف بطاقة التأهل لوجود تقارب نقطي كبير بين الأندية، ونتمنى تحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة". Advertisements وأكمل: "جميع مباريات المجموعة هي لقاءات كؤوس من فئة الـ6 نقاط ولا يمكن التفريط فيها إذا ما أراد المضي قدما نحو مركز الصدارة وفريقنا جاهز، حققنا الانتصار ذهاباً". وأشار: "الفرق الكبيرة لا تتأثر بالغيابات خاصةً مع تواجد البديل المناسب في جميع مراكز الملعب". ويستضيف ملعب جاسم بن حمد مباراة السد مع أهلي جدة يوم غدٍ الإثنين وذلك في تمام الساعة 8:45 بتوقيت مدينة القاهرة والـ9:45 بتوقيت مكة المكرمة. ويأتي ترتيب مجموعة الأهلي قبل لقاء الجولة الخامسة كالتالي: "السد 7 نقاط - أهلي جدة 6 نقاط - باختاكور 5 نقاط - برسبوليس 4 نقاط".

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