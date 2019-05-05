رياضة | مدرب الهلال: لا بديل عن الفوز أمام العين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الهلال: لا بديل عن الفوز أمام العين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد بريليكس شاموسكا مدرب نادي الهلال السعودي، على صعوبة المواجهة المرتقبة يوم غدٍ الإثنين ضد العين الإماراتي على ملعب "جامعة الملك سعود" في مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال شاموسكا، في تصريحاته عبر المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "سنخوض غداً مباراة صعبة ومهمة لتأكيد تأهلنا إلى الدور المقبل والعودة كذلك للانتصارات، وحصلنا على وقت كاف لتنفيذ طريقة اللعب وتطبيق منهجيتنا كجهاز فني بعكس اللقاء الماضي".

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