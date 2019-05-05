رياضة | مدرب الهلال: لا بديل عن الفوز أمام العين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الهلال: لا بديل عن الفوز أمام العين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد بريليكس شاموسكا مدرب نادي الهلال السعودي، على صعوبة المواجهة المرتقبة يوم غدٍ الإثنين ضد العين الإماراتي على ملعب "جامعة الملك سعود" في مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وقال شاموسكا، في تصريحاته عبر المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "سنخوض غداً مباراة صعبة ومهمة لتأكيد تأهلنا إلى الدور المقبل والعودة كذلك للانتصارات، وحصلنا على وقت كاف لتنفيذ طريقة اللعب وتطبيق منهجيتنا كجهاز فني بعكس اللقاء الماضي".
وتابع البرازيلي: "أتمنى أن تظهر نتائج العمل والجهد الذي بذله اللاعبون خلال الأيام الماضية وعلينا أن نعمل دائماً تحت الضغط كوننا فريق كبير، ويجب أن نبحث عن الفوز في كل مباراة ".
فيما تحدث كارلوس إدواردو صانع ألعاب الفريق عن المواجهة قائلاً: "نسعى إلى تحقيق الانتصار وضمان التأهل إلى الدور المقبل كما أننا نشعر بما يشعر فيه الجمهور حال خسارة الفريق، والإحساس بالمسؤولية لدينا عال جداً كلاعبين".
وأكمل: "نتحمل جميعنا سوء نتائج الفريق خلال الفترة الماضية ونسعى إلى تحسين مستوى الفريق وتحقيق الانتصارات ونأمل في استثمار الأجواء الإيجابية بين اللاعبين للعودة للانتصارات والتأهل للمرحلة المقبلة".