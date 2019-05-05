رياضة | جدول ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على النجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الأهلي فوزا مستحقا على النجوم بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة والعشرين للدوري العام.

تقدم الأهلي بالهدف الأول عن طريق أزارو في الدقيقة 7 من بداية اللقاء بعد تمريرة ساحرة من صالح جمعة، قبل أن يضيف رمضان صبحي الهدف الثاني في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 67 في المركز الأول بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وتوقف رصيد النجوم عند النقطة 25 في المركز الأخير.

ترتيب جدول الدوري بعد فوز الأهلي على النجوم:-

-الأهلي 67 نقطة

-بيراميدز 65 نقطة

-الزمالك 60 نقطة

-المصري البورسعيدي 48 نقطة

-المقاولون العرب 44 نقطة

-مصر المقاصة 42 نقطة

-الإسماعيلي 37 نقطة

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-الجونة 36 نقطة

-الاتحاد السكندري 36 نقطة

-وادي دجلة 35 نقطة

-الإنتاج الحربي 35 نقطة

-سموحة 35 نقطة

-طلائع الجيش 34 نقطة

-بتروجت 34 نقطة

-إنبي 33 نقطة

-حرس الحدود 32 نقطة

-الداخلية 27 نقطة

-النجوم 25 نقطة