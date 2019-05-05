رياضة | الأهلي يهزم النجوم بهدفين ويتصدر الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يهزم النجوم بهدفين ويتصدر الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على النجوم بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

سجل ثنائية الأهلي وليد أزارو في الدقيقة 7 بعد تمريرة رائعة من صالح جمعة ورمضان صبحي في الدقيقة 86 من مراوغة رائعة بينما أنقذ الشناوي ركلة جزاء للنجوم في الدقيقة 94 سددها صلاح أمين.

ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 67 في المركز الأول بفارق نقطتين عن بيراميدز وتوقف النجوم عند 25 نقطة في المركز 18 والأخير.