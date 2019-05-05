اخبار الرياضه

رياضة | العارضة تحرم صالح جمعة من تسجيل الهدف الثاني للأهلي أمام النجوم (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العارضة تحرم صالح جمعة من تسجيل الهدف الثاني للأهلي أمام النجوم (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هيديرسفيلد تاون

1

x
15:00

1

مانشستر يونايتد

3

x
15:00

0

واتفورد

آرسنال

1

x
17:30

1

برايتون

3

x
16:15

1

فياريال

هويسكا

0

x
20:45

0

فالنسيا

جنوى

0

x
18:00

0

روما

نابولي

-

x
20:30

-

كالياري

الدوري الألماني

فرايبورج

1

x
15:30

1

فورتونا دوسلدورف

Advertisements

باير ليفركوزن

6

x
18:30

1

آينتراخت فرانكفورت

الدوري الفرنسي

موناكو

3

x
17:00

1

سانت إيتيان

ليون

-

x
21:00

-

ليل

الكونفدرالية الإفريقية

نهضة بركان

3

x
18:00

0

الصفاقسي

النجم الساحلي

0

x
21:00

0

الزمالك

كأس مصر

الإسماعيلي

1

x
17:00

1

الاتحاد السكندري

بيراميدز

1

x
17:30

1

المصري

الأهلي

2

x
19:00

0

النجوم

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا