رياضة | أياكس يتوج بلقب كأس هولندا على حساب تيلبورغ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أياكس يتوج بلقب كأس هولندا على حساب تيلبورغ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق أياكس في تحقيق الفوز على فريق تيلبورغ، بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس هولندا.

وسجل ديلي بليند الهدف الأول في الدقيقة 38 من الشوط الأول، قبل أن يعزز هونتلر النتيجة بالهدف الثاني بعد دقيقة واحدة من الهدف الأول.

واحرز هونتلر مرة أخرى الهدف الثالث لأياكس في الدقيقة 67 من الشوط الثاني، واختتم كريستينسين المباراة بالهدف الرابع في الدقيقة 76 من المباراة.

وتوج فريق أياكس بلقب كأس هولندا بعد هذا الفوز، ويتجه بقوة نحو تحقيق الثلاثية هذا الموسم، بعد تصدره جدول ترتيب الدوري الهولندي، وفوزه في مباراة الذهاب بالدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.