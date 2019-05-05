اونلاين | رابط مباراة الزمالك اليوم.. مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر كورة ستار مباراة الزمالك اليوم youtube zamalek

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مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الرياضي الساحلي مباشر يلا شوت حصريا بدون تقطيع، يستضيف مساء اليوم نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي نظيره المصري نادي الزمالك مساء يوم الأحد الموافق 5 مايو 2019، وسوف تقام المباراة علي أرضية الملعب الأولمبي بسوسة ( تونس) مقابلة النجم الرياضي الساحلي ضد الزمالك في نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية لقاء سيكون صعب على الطرفين وجدير أن مباراة الذهاب إنتهت بفوز نادي الزمالك المصري بنتيجة هدف وحيد دون رد ويأمل النجم الرياضي الساحلي التونسي في تحقيق الإنتصار من أجل ضمان التأهل إلى نهائي الكونفدرالية وسوف ننقل لكم المباراة بث مباشر مباراة الزمالك والنجم الساحلي علي موقعنا يلا شوت حصري.

رابط يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الرياضي الساحلي بث مباشر اونلاين، حيث يدخل نادي النجم الرياضي الساحلي مباراة الزمالك بروح معنوية منخفضة بعد أن تعرض للخسارة في مباراة الذهاب ويريد أن يعوض تلك الخسار علي أرضة وأن يحقق الفوز من أجل التأهل لنهائي بطولة الكونفدرالية، وفي الجانب المقابل الزمالك المنتشي بفوز في الذهاب يطمح في الحفاظ والتسجيل من بداية المباراة من أجل التأهل أيضا إلي نهائي البطولة بقيادة المدير الفني كريستيان جروس، مباراة ستكون صعبة علي النادي الملكي المصري نادي الزمالك الطامح في في تحقيق تلك البطولة هذا العام.

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