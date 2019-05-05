اونلاين | كورة ستار WoN ZamAlEk مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر تابع لايف مباراة الزمالك الان GoAl Yazamalek

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة ستار WoN ZamAlEk مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر تابع لايف مباراة الزمالك الان GoAl Yazamalek والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُعد اللاعب إبراهيم حسن هو هداف الفارس الأبيض قارياً الموسم الحالي، بعدما نجح في تسجيل 3 أهداف لمصلحة فريقه.

تمكن أبناء القلعة البيضاء من تحقيق الانتصار في 6 مباريات خلال 13 خاضها بالكونفدرالية الموسم الجاري، وفي المقابل خسر في مباراتين، كما تعادل في 5 مباريات أخرى.

ومن ناحية السجل التهديفي بالبطولة، استطاع أن يُحرز 21 هدفاً، بينما استقبل مرماه 9 أهداف، كما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 8 مباريات.

الاهلي