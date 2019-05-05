اونلاين | رابط مباراة الزمالك اليوم.. مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر كورة ستار مباراة الزمالك اليوم youtube zamalek

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تعرض الفريق المصري للخسارة في آخر زيارتين لسوسة، حيث انتهت الأولى بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد بدوري أبطال أفريقيا، بينما انتهت الثانية بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد بكأس الإتحاد.

انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز الزمالك بهدف وحيد دون مقابل، والذي سجله النجم محمود عبد المنعم كهربا على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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يُعد اللاعب إبراهيم حسن هو هداف الفارس الأبيض قارياً الموسم الحالي، بعدما نجح في تسجيل 3 أهداف لمصلحة فريقه.

تمكن أبناء القلعة البيضاء من تحقيق الانتصار في 6 مباريات خلال 13 خاضها بالكونفدرالية الموسم الجاري، وفي المقابل خسر في مباراتين، كما تعادل في 5 مباريات أخرى.

ومن ناحية السجل التهديفي بالبطولة، استطاع أن يُحرز 21 هدفاً، بينما استقبل مرماه 9 أهداف، كما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 8 مباريات.

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