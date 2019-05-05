اونلاين | يلا شوت ZaMaLeK TV مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر تابع مباراة الزمالك اليوم Zamalek ToDaY

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يلا شوت ZaMaLeK TV مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر تابع مباراة الزمالك اليوم Zamalek ToDaY

الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر يلا شوت، كان الزمالك قد تأهل إلي هذا الدور على حسينية أغادير المغربي بالفوز بهدف نظيف في مجموع اللقاءين ليضرب موعداً مع النجم الساحلي التونسي في الدور قبل النهائي في قمة عربية منتظرة، وكانت نتيجة مباراة الذهاب انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف احرزه محمود عبد المنعم كهرباء ، وننقل مشاهدة الزمالك والنجم الساحلي مباشرة كورة لايف kora star.

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الزمالك يحتاج للتسجيل في مباراة اليوم من اجل يصعب المهمة على منافسه، فالتسجيل سيضع أصحاب الأرض تحت الضغط وسيكونوا مطالبين بالرد بثلاثية في حال تسجيل الزمالك لهدف في تلك المواجهة، الزمالك الذي خسر صدارة الدوري المصري لصالح الأهلي عليه تعويض جماهيره بتلك البطولة المنتظرة التي تعد بمثابة حلم وبداية لنادي الزمالك للتعود على الأجواء الأفريقية.

مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر اليوم

مباراة الزمالك والنجم الساحلي مباشر اليوم kora live يوتيوب، الزمالك يغيب عنه فرجاني ساسي بسبب الإصابة بينما مكتملة باقي العناصر، وستبدأ المبارة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتبث المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية، وكما تعودتم سنوفر بث مباشر الزمالك والنجم الساحلي بجودة فائقة بدون تقطيع.

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