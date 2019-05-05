اونلاين | كورة اونلاين Bein مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر yalla shoot يلا شوت|تابع ماتش الزمالك ضد النجم live

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كورة اونلاين Bein مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر yalla shoot يلا شوت|تابع ماتش الزمالك ضد النجم live

يستقبل نادي النجم الساحلي نادي الزمالك في مواجهة الإياب من الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، ويسعى نادي النجم الساحلي لتقديم مباراة جيدة وسط جماهيره للتخلص من عقبة الزمالك والصعود للمباراة النهائية من البطولة خاصة بعد خسارته لمباراة الذهاب بهدف نظيف.

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