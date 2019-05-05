اونلاين | قناة مفتوحة مجانا مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر (zamalek goal) كورة لايف مباراة الزمالك CAF Confederati

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خدمة مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك والنجم الساحلي الأحد 5 مايو 2019، حيث يحل فريق الزمالك ضيفاً على فريق النجم الساحلي التونسي، وذلك في إطار إياب الدور نصف النهائي ضمن بطولة كأس الإتحاد الإفريقي، على أرضية الملعب الأولمبي بسوسة.

تنقل مباراة الزمالك والنجم الساحلي مباشر عبر قناة BeIN SPORT HD 1، وأسندت مهمة التعليق على أحداثها لكل من رؤوف خليف وعلي محمد علي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

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